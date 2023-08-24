Стала известно, как будет выглядеть новая школа в Семчино

Пресс-служба Рязанской городской Думы опубликовала эскиз здания новой школы, которая строится в микрорайоне Семчино города Рязани.
Планируется построить школу на 1100 мест. Сейчас идут подготовительные работы к началу строительства. Обустроена подъездная дорога, рабочие сделали площадку для строительного городка, готовятся рыть котлованы.
Параллельно завершаются работы над проектом школы с дизайном помещений, оборудованием, мебелью.
Завершить строительство учебного заведения планируется к концу 2024 года.