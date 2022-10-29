Суббота, 29 октября, 2022
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Стала известна судьба жителей обстрелянной многоэтажки в Белгороде

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Большинство жителей обстрелянной многоэтажки на улице Губкина 42Г в Белгороде смогли вернуться в свое жилье, заявил мэр Антон Иванов, пишет Бел.Ру.

По его словам, здание проверили на безопасность. Пока не могут вернуться в свои квартиры две семьи.

«Как только было получено разрешение, и все убедились, что в доме безопасно, люди смогли вернуться», – отметил Иванов.

Дом подвергся обстрелу со стороны ВСУ 13 октября. Удар пришелся на технический этаж и две квартиры.

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