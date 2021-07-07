Стала известна причина пожара в Смоленской области, где сгорели пятеро детей

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В среду, 7 июля, в Смоленской области сгорел частный дом, в котором находились пятеро детей и пенсионерка. По факту произошедшего возбудили уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что все произошло около 07:00. В это время в доме находилась 87-летняя пенсионерка, две сестры 6-ти лет и 4-х месяцев, а также две их подруги 7-ми, 9-ти и 12-ти лет. Родители сестер в это время были в бане, которая находится на приусадебном участке.

Причиной пожара в городе Починок стала перегрузка электросети.

— Баня в доме отапливалась электронагревателями, накануне там поменяли автоматические выключатели, которые могли не сработать при перегрузке электросети, — рассказал источник в экстренных службах.

Следователи возбудили уголовные дела по факту гибели в результате пожара 6 человек (ч.3 ст.109 УК РФ), а также по факту халатности должностных лиц, не принявших достаточных, мер к обеспечению пожарной безопасности, в жилых помещениях, где проживают семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (ч.3 ст.293 УК РФ).