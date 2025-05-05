Стая лебедей покинула озеро после гибели сородича в Рязанской области

На протяжении трех дней фотограф Олег Буцкий наблюдал за группой лебедей на одном из озёр Рязанской области. Видео опубликовано в телеграм-канале фотографа «Путешествия по Рязанской области».
Птицы с осторожностью наблюдали за человеком с камерой, избегали его. Иногда грациозные птицы приближались к фотографу, позволяя сделать уникальные кадры.
На следующее утро стая покинула озеро, в заводи Олег Буцкий обнаружил тело одного из лебедей. С помощью дрона удалось подтвердить гибель птицы.
По мнению фотографа, именно потеря одного из сородичей могла стать причиной, что стая покинула озеро. Лебеди, создающие прочные социальные связи, часто остро реагируют на изменения в группе.