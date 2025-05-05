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Экология, природа, животные

Стая лебедей покинула озеро после гибели сородича в Рязанской области

Анастасия Мериакри

На протяжении трех дней фотограф Олег Буцкий наблюдал за группой лебедей на одном из озёр Рязанской области. Видео опубликовано в телеграм-канале фотографа «Путешествия по Рязанской области».

Птицы с осторожностью наблюдали за человеком с камерой, избегали его. Иногда грациозные птицы приближались к фотографу, позволяя сделать уникальные кадры. 

На следующее утро стая покинула озеро, в заводи Олег Буцкий обнаружил тело одного из лебедей. С помощью дрона удалось подтвердить гибель птицы. 

«На рассвете следующего дня я снова приехал на озеро, но лебедей уже не было. Прокатившись по соседним озерам, понимаю: птицы улетели. Возвращаясь домой, было чувство, что нужно заглянуть в заводь, где я их снимал прошлым утром. Вдалеке увидел что-то белое, оказалось, это был лебедь, но он был мертв», — пишет автор видео.

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По мнению фотографа, именно потеря одного из сородичей могла стать причиной, что стая покинула озеро. Лебеди, создающие прочные социальные связи, часто остро реагируют на изменения в группе.

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