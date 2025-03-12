Стадион ЦСК обновят в рамках благоустройства ЦПКиО

Стадион ЦСК обновят в рамках благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина роща». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

В единую концепцию ЦПКиО включат бассейн «Буревестник» и стадион ЦСК. Задачу разработать план развития и обновления ЦСК, включая очистку Рюминского пруда поставил Павел Малков.

«Вместе с коллегами посетил ЦПКиО, где обсудили предстоящую реконструкцию парка. В течение нескольких лет он должен стать современным и комфортным, сохранив свою идентичность и природу», — отметил Павел Малков.

В этом году планируется привести в порядок коммуникации парка, входную группу со стороны улицы Братиславской, расширить парковку и установить детскую площадку.

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Также глава региона сообщил, что в этом году изменения ждут Сад юннатов. Здесь облагородят территорию и начнут прокладывать маршрут до будущей набережной у речного порта. Планируется дальнейшее развитие Сада юннатов, ВДНХ и Лесопарка как единого пространства.

На Рязанской ВДНХ откроется ещё одна детская площадка. Продолжат приводить в порядок территорию хлебозавода.