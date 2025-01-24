Проблемы, ценности и перспективы рязанского ЦПКиО

В Рязани 23 января прошли общественные слушания по благоустройству парка ЦПКиО «Рюмина Роща». В «Точке кипения» собрались экологи, архитекторы, активисты города. Вместе они обсудили проблемы и ценности парка, на основе которых будет создан проект по облагораживанию его территории.

Сбором предложений занимается проектное бюро «М4». Модератор собрания, руководитель архитектурного блока бюро Виктория Симакова представила рязанцам реализованные компанией проекты в Ялте, Черняховске, Нововоронеже, Ленинградской области и других территориях страны.

Проектное бюро «М4», по словам представителя компании, выиграло конкурс среди нескольких десятков фирм, специализирующихся в сфере архитектуры. Виктория Симакова уверяет, что в своей работе бюро делает упор на сохранение природной среды. На реализацию проекта по благоустройству ЦПКиО средства в размере миллиарда рублей готов выделить Фонд Сергея Колесникова, который является совладельцем компании «Технониколь».

Реклама

Участники обсуждений разделились на группы, где каждый высказал, какие, по его мнению, проблемы существуют в парке, что хотелось бы видеть на его территории в будущем, а какие объекты из уже существующих нужно непременно сохранить.

Все участники слушаний в первую очередь обратили внимание на проблему канализационных стоков. Для многих рязанцев не секрет, что в ЦПКиО регулярно образовывается огромная лужа из-за прорванной канализации.

«Мы сейчас сделаем здесь дорожки, поставим лавочки, к нам приедут гости из других регионов, конечно, пойдут в ЦПКиО — лицо Рязани. А у нас, извините, говноречка. Вблизи канализационных стоков стоит тяжелый запах. Там проходит труба, непонятно, в каком она состоянии, то ли дырявая, то ли гнилая. Ее нужно обследовать и решать эту проблему», — отметили участники слушаний.

Любители спорта просят детально проработать зону спортплощадок. Велосипедисты-экстремалы хотят сохранить часть парка с земляными трамплинами. Для удобства ее нужно модернизировать.

В ЦПКиО ежегодно проводятся соревнования по уличным видам спорта. Среди них BMX, самокатный спорт, скейтбординг, паркур, фриран. По словам спортсменов, все мероприятия заканчиваются, как только начинается дождь. В связи с чем общественники уделили внимание вопросу создания закрытого спортивного пространства. Жители Рязани подчеркнули, что не требуют заполнять его тренажерами и другим спортивным инвентарем, а хотят просто получить помещение, где можно будет в дождь собраться и потанцевать, покидать мяч, сыграть в настольные игры.

Альтернативный вариант предложила другая группа участников — установить на территории парка закрытый павильон, в котором смогут укрыться от непогоды не только спортсмены, но и все посетители ЦПКиО. В этом же помещении организовать зону, к примеру, для игр в шахматы.

Все участники единогласно решили, что на территории «Рюминой Рощи» нужно установить освещение, туалеты, комнаты матери и ребенка, будку с охраной и медпункт, где смогут оказать первую помощь. В идеале — организовать в местах большого скопления людей раздачу питьевой воды на бесплатной основе, либо же поставить питьевые фонтаны.

Поступило предложение отдать дань памяти Гаврилу Рюмину, установив на территории макет здания его усадьбы. Также поставить информационные стенды, на которых жители и гости Рязани смогут ознакомиться с биографией мецената, в честь которого назван парк «Рюмина Роща».

Некоторые граждане просят установить стенды по всей территории парка. На них можно разместить информацию о растениях, птицах и животных, которые обитают в ЦПКиО.

Участники слушаний сошлись во мнении, что в парке нужно организовать зонирование. Отдельно территорию для прогулки взрослых, отдельно для детей постарше: с каруселями, батутами и детской площадкой. Отдельно для мам с колясками, где тихо и никто не разбудит ребенка громкими звуками, отдельно для подростков. Сделать кольцевую дорогу с Wi-Fi зоной вдоль периметра парка, разграничив ее для велосипедистов и пешеходов. Зимой велосипедная дорога может служить лыжней.

«Я каждый день хожу через ЦПКиО. Заметила, что на территории нет должного обслуживания, на данный момент посетители видят много поваленных деревьев, нет зонирования. У нас по одной дороге могут гулять с собакой, с ребенком, тут же скандинавская ходьба, велосипеды и самокаты», — сказала студентка рязанского медицинского колледжа.

Рязанцы отметили, что парк достоин собственной дирекции, которая будет следить за территорией, контролировать уборку мусора, чистку водоемов, организовывать уход за объектами «Рюминой рощи». Иначе к чему все изменения, если спустя время без должного обслуживания всё придет в упадок.

Некоторые участники слушаний озвучили переживание, что в будущем за посещение ЦПКиО могут взимать плату.

«Учитывая, какая планируется инфраструктура парка, могут потребоваться большие средства на его содержание. Я выражаю глубокое беспокойство, что вход в парк может стать платным. Главное, чтобы этого не было», — настаивают общественники.

Большинство собравшихся выступили за создание перехода в мемориальный парк. Желательно в виде мостика. Правда, один из рязанских экоактивистов выразил сомнение по поводу возможности его постройки. По его словам, проведение независимой общественной экологической экспертизы снимет многие вопросы, в том числе даст ответ о возможности и невозможности строительства моста.

Одна из групп собравшихся требует убрать с территории «Рюминой рощи» по причине аварийного состояния памп-трек, панда-парк и танцплощадку. Предложение по сносу последней вызвало дискуссию. Не секрет, что в теплую погоду практически ежедневно рязанки собираются на площадке, чтобы потанцевать. Как сказала на слушаниях одна из них, «там наша жизнь». Жительницы настаивают на реконструкции площадки, но ни в коем случае не сносе. На это один из участников сообщил следующее: «Восстановление танцплощадки обойдется в 150–200 миллионов рублей». Откуда взялась такая сумма, непонятно, пояснений не последовало.

Участники обсуждений решили, что нужно создать инклюзивную среду. Оборудовать парк для лиц с ОВЗ и инвалидов.

К ценностям парка единогласно отнесли и попросили не убирать скульптуру лося, площадку для выгула собак, лодочную станцию. Необходимо максимально сохранить флору и фауну парка.

Специалисты в области экологии, архитектуры, просто неравнодушные жители оставили проектному бюро свои контакты. В скором времени с ними свяжутся представители компании для консультации и разъяснения ряда вопросов. О том, какие идеи взяли на вооружение, узнаем, когда будет составлен проект по благоустройству «Рюминой рощи».

Виктория Симакова сообщила, что в ЦПКиО уже провели инженерно-геологические изыскания и 3D-сканирование. Также она пообещала, что проектирование будет происходить в объёме, чтобы максимально учитывать озеленение.