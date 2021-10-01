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Пятница, 1 октября, 2021
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Средняя зарплата на рязанских предприятиях в июле была на 11,8% меньше, чем в июне

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Средняя зарплата на рязанских предприятиях в июле была на 11,8% меньше, чем в июне

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В июле этого года средняя зарплата на предприятиях Рязанской области составила 39 тысяч рублей. Это на 11,8% меньше показателя июня, сообщил Рязаньстат.

Больше всего средняя зарплата у разработчиков программного обеспечения — 85,1 тыс. рублей. Немногим меньше получают сотрудники производства оптических приборов — 81,5 тыс. рублей.

Меньше всех получают на производстве игрушек и на прядении текстильных волокон — по 12,8 тыс. рублей. В этих сферах деятельности зарплата за месяц не изменилась.

Зато повезло рязанцам, которые трудятся на обувном производстве. Там за месяц отмечен рост средней зарплаты в два раза — до 23,4 тыс. рублей. Хотя, можно ли назвать такую зарплату везением?!

Близкий к рязанскому размер средних зарплат в Липецкой (39,7 тыс. рублей) и Костромской (37,6 тыс. рублей) областях.

Средняя зарплата на рязанских предприятиях в июле была на 11,8% меньше, чем в июне

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