Среди военных и руководства Киева «началась историка» после сегодняшнего удара

Среди военных и руководства Киева после сегодняшних прилётов началась «какая-то истерика». Об этом, ссылаясь на сообщения жителей столицы Украины, написал в телеграм-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

— С нескольких источников дошли сведения, что в Киеве ищут некую группу военных, которых подозревают в работе на Россию и считается, что сегодняшний удар – это итог их наводки и видеофиксации, — отмечает подпольщик.

Также сообщается о выборочных проверках, которые проводят в городе сотрудники СБУ. У людей проверяют документы, телефоны. Силовики останавливают частные автомобили, городской транспорт. Женщин забирают в автобусы, предположительно, речь идёт о медработниках.

Лебедев подчёркивает, что эти данные непроверенные, но не исключает, что все может быть правдой.

Сегодня утром сообщалось, что в Киев прилетели «Кинжалы». Позднее подробности удара, нанесённого высокоточным оружием, сообщила пресс-служба Минобороны России.