Среди рязанцев выберут «Профессионала года»

Новый региональный конкурс профессионального мастерства, обещающий стать ежегодным, под названием «Профессионал года» состоится уже совсем скоро. Учреждают его совместными усилиями РГУ им. Есенина, Общественная палата Рязанской области, Рязанский областной союз организаций профсоюзов, «Комсомольская правда–Рязань». Информационный партнёр конкурса — издание 7info. Участником конкурса может стать любой активно трудящийся специалист Рязанской области.

Проводится «Профессионал года» с целью не только выявить и подчеркнуть заслуги выдающихся мастеров своего дела, но и популяризировать профессии, важные для области. На данный момент предусмотрено шесть номинаций (образование, предпринимательство, юриспруденция, журналистика, информационные технологии, туризм), однако, по словам и.о. ректора РГУ Дмитрия Бокова, не исключено, что перечень расширится. Выдвижение на номинации производится работодателями отличившихся сотрудников, либо в порядке личной инициативы. Заявки принимаются по электронной почте professional.rzn@yandex.ru.

Какова процедура выбора победителя? До 30 ноября экспертное жюри отбирает из общего числа заявок трёх кандидатов для каждой номинации. Затем, со 2 по 9 декабря, каждый желающий может поучаствовать в открытом голосовании на сайте «Комсомольской правды». Наконец, для победы нужно получить как можно больше голосов как по результатам интернет-голосования, так и от состава экспертного жюри.

Отдельно предусмотрены: «Гран-при «Профессионал года» и приз «За вклад в развитие профессии». Награждение состоится в День университета, РГУ им. Есенина отметит праздник декабре. Организаторы призывают всех неравнодушных жителей к участию в голосовании, чтобы в дальнейшем конкурс мог расти и совершенствоваться, проливая для нас свет на всё большее количество профессиональных героев Рязанской области.