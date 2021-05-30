Среди пострадавших в жёстком ДТП под Рязанью — дети

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Пресс-служба регионального Управления ГИБДД обнародовала подробности ДТП, произошедшего рядом с посёлком Иска под Рязанью. Информация о происшествии появилась в соцсетях в суббботу, 29 мая.

Всё произошло примерно в 15.10. На 24 километре автодороги Рязань-Ряжск. Женщина за рулём «Шкода Фабиа», по предварительной версии, не справилась с управлением. Её автомобиль столкнулся с «Рено Сандеро».

В результате экипаж «Шкоды», а именно 38-летняя водитель, 13-летний подросток и 6-летний ребёнок госпитализированы. Водитель «Рено» обращался за помощью медиков. Его 56-летнюю пассажирку также госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.