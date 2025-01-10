Спустя много лет после знакомства свои отношения зарегистрировали Евгений и Елена

Молодожены Евгений и Елена давно живут вместе, у них двое детей, но зарегистрировать отношения они решились только сейчас. Об этом рассказала начальница рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Знакомство Евгения и Елены произошло благодаря их собакам. Овчарки подружились, хозяевам пришлось общаться. Вскоре совместные прогулки переросли в отношения.

У пары родился сын, затем дочь, однако влюбленные не спешили регистрировать отношения. Однажды вечером Евгений задался вопросом, сколько гостей пришло бы на их с Еленой свадьбу. Пока мужчина считал, Елена подала заявление на регистрацию брака на «Госуслугах». Теперь они официально муж и жена.

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Поздравляем молодоженов. Желаем счастья их семье!