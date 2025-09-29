Спустя 15 лет в Рязани завершилось расследование дела об убийстве пенсионерки и разбое. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

Уголовное дело было возбуждено против местного жителя, который, по данным следствия, совершил убийство беспомощной женщины, сопряжённое с разбоем (п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В июне 2010 года в одной из квартир на улице Гагарина в Рязани было обнаружено тело 85-летней женщины с многочисленными травмами. Из квартиры пропали деньги и ценные вещи. На месте преступления следователи нашли фрагменты фольги, которой были заклеены дверные глазки в подъезде, а также окурки с биологическими следами предполагаемого преступника.

Несмотря на прошедшие годы, благодаря тщательному планированию, анализу и взаимодействию с полицией, а также проведению криминалистических экспертиз, в 2024 году удалось установить личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1979 года рождения, который был ранее знаком с потерпевшей.

Фигурант был задержан, и суд по ходатайству следствия избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.