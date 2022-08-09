Татьяна Проводина

Спортсмены из Рязанской области привезли с всероссийских соревнований по гребле бронзу и два серебра

Фото с сайта правительства Рязанской области

Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 24 лет прошли с 3 по 7 августа в Казани. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

В каноэ-четвёрке на 500 метров третий результат показали воспитанники СШОР «Лидер» Александр Малый, Евгений Бахрушин, спортсмены-инструкторы ГАУ РО «ЦСП» Егор Карпов и Матвей Арсенов.

Две серебряные награды завоевал спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник СШОР «Лидер» Матвей Жуков – в эстафете 4 по 200 метров в каноэ-одиночке и в каноэ-четвёрке на 1000 метров.

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