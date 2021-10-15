Спортивный фестиваль «Лига мечты. Ролики»

16 октября в 11.00 на территории МАУК Лесопарк состоится итоговое мероприятия проекта «Лига мечты: круглогодичная реабилитация посредством сложнокоординированных видов спорта», реализуемого РРОО «Добрые сердца» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Лига мечты» (в прошлом «Лыжи мечты») — это программа терапевтического спорта для людей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха, другими ограниченными возможностями здоровья. Инновационная программа работает в 45 регионах на базе более 120 спортивных объектов. Деятельность программы направлена на то, чтобы люди с инвалидностью имели больше возможностей для эффективной реабилитации и социализации, чтобы чувствовали себя «как все», а окружающие стали относиться к ним без акцента на их особенностях.

Участники проекта – дети и молодые люди с инвалидностью, прошедшие курс занятий под руководством специально обученных инструкторов, покажут свои возможности и достижения в освоении роллер-спорта. Гости смогут поддержать выступления ребят и принять участие в празднике, на котором мы покажем, что роллер-спорт доступен каждому, в том числе детям и взрослым с самыми сложными диагнозами.

Мы верим, что реабилитация и абилитация возможны не только в реабилитационных центрах. «Погружение» человека с инвалидностью в обычную среду, возможность заниматься спортом, творчеством, работать и общаться на равных – все это является необходимым условием для превращения «человека с особенностями» в обычного счастливого человека.

Контакты:

Иванова Татьяна Александровна

заместитель председателя РРОО «Добрые сердца»

Тел 8 910 641 84 66