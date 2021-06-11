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Пятница, 11 июня, 2021
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Специалист разъяснил, какие знаки на дверях квартир привлекают воров

7info7
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Управляющий директор компании «Метрум» Надежда Коррка рассказала, как домушники выбирают квартиры. Об основных сигналах она рассказала агентству «Прайм».

Воры, чтобы определить пустует ли долго квартира или нет, всегда смотрели на забитый почтовый ящик. Сейчас же их привлекают рекламные листовки, которые долго висят на дверных ручках.

В домах, построенных более 25 лет назад, воры действуют немного по-другому. Среди домушников распространена система общения с помощью знаков и стикеров. Так определенный знак на почтовом ящике или двери может означать что угодно, начиная от «дома никого долго не бывает» заканчивая «в доме живет два пожилых человека, отпор дать не смогут». Иногда воры отслеживают жертв в социальных сетях.

Будьте бдительны, обращайте внимания на свой почтовый ящик, дверь, так же почтовые ящики и дверей своих соседей. Сотрите знак или отклейте стикер. Если нашли такие знаки у соседей – предупредите их.

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