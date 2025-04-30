Спецвыпуск шоу «Маска», посвящённый Сергею Лазареву, покажет НТВ

В воскресенье, 4 мая, на телеканале НТВ выйдет специальный выпуск шоу «Маска» (16+), посвящённый Сергею Лазареву. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В программе появятся новые маски, каждая из которых будет отсылать к творчеству и жизни певца.

В этот вечер Сергей Лазарев — победитель четвёртого сезона шоу, выступавший под маской Скорпиона, — впервые примерит на себя роль председателя жюри. Ему предстоит угадать, кто скрывается под масками Собак, Lazerboy, Шёпота, Малины, Океана, Поросёнка и Ангела. Это могут быть его коллеги по сцене, актёры, блогеры, телеведущие или спортсмены.

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Маски выйдут на сцену с хитами артиста: «Так красиво», Lazerboy, «Сдавайся», «Вкус малины» и другими популярными песнями. Сам Лазарев также выступит — с композицией «Если бы я мог».

Сергей Лазарев поделился впечатлениями:

«Мне безмерно приятно быть героем специального выпуска „Маски“, хотя это и большая ответственность. С удовольствием жду каждую маску, своих коллег и друзей, которые будут исполнять мои песни. Это шоу всегда умеет удивлять — и зрителей, и жюри, и любит экспериментировать. Уверен, что многие мои хиты прозвучат в новом прочтении. Здесь возможно всё! Я уже видел несколько новых масок — они потрясающие. Спасибо „Маске“ за такой эксперимент! С нетерпением жду, когда зрители насладятся шоу так же, как и я».

Фото: НТВ