Спецтехника продолжит уборку и обработку дорог Рязани в круглосуточном режиме



Спецтехника продолжит уборку и обработку дорог в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сегодня утром и днем работники подметали тротуары, очищали лестницы и остановки общественного транспорта от снега. Работы продолжатся в ночь с 9 на 10 марта.

В частности, планируется вывоз снега на улицах Зубковой, Молодцова, Космонавтов, Ленина, Свободы, 7-й Мервинский проезд. В работах будут задействованы грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая спецтехника.

На дежурстве находятся комбинированные машины, которые при ухудшении погодных условий выйдут на очистку дорог общего пользования.