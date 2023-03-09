Четверг, 9 марта, 2023
7info

Спецтехника продолжит уборку и обработку дорог Рязани в круглосуточном режиме

На главнуюНовости Рязани


Спецтехника продолжит уборку и обработку дорог в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Сегодня утром и днем работники подметали тротуары, очищали лестницы и остановки общественного транспорта от снега. Работы продолжатся в ночь с 9 на 10 марта.

В частности, планируется вывоз снега на улицах Зубковой, Молодцова, Космонавтов, Ленина, Свободы, 7-й Мервинский проезд. В работах будут задействованы грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая спецтехника.

На дежурстве находятся комбинированные машины, которые при ухудшении погодных условий выйдут на очистку дорог общего пользования.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации