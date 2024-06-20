Четверг, 20 июня, 2024

Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов

Автор: 7info

Опубликовано

Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании приняли выпускные квалификационные работы у студентов направления подготовки «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университет и у выпускников специальности «Переработка нефти и газа», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» Рязанского колледжа электроники. Экзаменационная комиссия оценивала 30 работ бакалавров очного и заочного отделений РГРТУ и 103 работы выпускников РКЭ.

Сотрудники РНПК помогали в подготовке каждому выпускнику. Им предложили темы выпускных работ и консультантов из состава специалистов завода. Совместная работа состояла из встреч, посещений технологических установок, изучения особенностей работы, консультаций от начала написания выпускной работы до ее защиты.

Также в течение всего учебного года сотрудники читали лекции для студентов, организовывали для них практику. По итогам занятий успешным студентам выплачивали корпоративные стипендии.

В РГРТУ первый выпуск бакалавров направления подготовки «Химическая технология» состоялся в 2015 году. За это время профильное образование на кафедре смогли получить 178 человек, 78 из них трудоустроены в РНПК. Запуск кафедры «Химические технологии органических веществ» обеспечил доступность для молодежи Рязани и Рязанской области получать профильное образование, не выезжая за пределы региона, и является второй ступенью корпоративной системы непрерывного образования.

В РКЭ РНПК с 2022 года реализует федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого ведется подготовка специалистов среднего звена по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». Учебный центр РНПК предоставил колледжу обучающие материалы по пяти рабочим профессиям: оператор технологических установок, лаборант химического анализа, слесарь по ремонту технологических установок, оператор товарный. Завод ежегодно согласовывает план профориентационной работы, организует практику и опережающее трудоустройство студентов. Преподаватели колледжа прошли стажировку в РНПК.

Нефтезавод сотрудничает ещё с 10 вузами России, а также с четырьмя средне-профессиональными учреждениями Рязанской области.

Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов
Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов
Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов
Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов
Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов
Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов
Специалисты РНПК приняли выпускные работы у студентов

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