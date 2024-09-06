Специалисты РМПТС выехали на место провала асфальта в центре Рязани

Специалисты МУП РМПТС выехали на место провала асфальта на Первомайском проспекте. Они приступили к устранению повреждения, сообщает горадминистрация.

Сообщается, что из-за повреждения был отключен участок второй тепломагистрали. Как итог — под отключение попали дома по следующим адресам: ул. Павлова д. 33, д. 46, ул. Семинарская д. 43, ул. Пожалостина д.14/18, д. 40, д/с 20 и 32, больница 8.

Специалисты обследуют повреждённый участок, огораживается место провала и организовываются работы по устранению повреждения.

Потребителей обещают подключить 7 сентября.