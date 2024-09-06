Пятница, 6 сентября, 2024

Специалисты РМПТС выехали на место провала асфальта в центре Рязани

Автор: Валерия Мединская

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Специалисты МУП РМПТС выехали на место провала асфальта на Первомайском проспекте. Они приступили к устранению повреждения, сообщает горадминистрация.

Сообщается, что из-за повреждения был отключен участок второй тепломагистрали. Как итог — под отключение попали дома по следующим адресам: ул. Павлова д. 33, д. 46, ул. Семинарская д. 43, ул. Пожалостина д.14/18, д. 40, д/с 20 и 32, больница 8.

Специалисты обследуют повреждённый  участок, огораживается место провала и организовываются работы по устранению повреждения.

Потребителей обещают подключить 7 сентября.

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