Спасенный из рабства ярославец пожаловался на помощь властей

Житель Гаврилов-Ямского района Алексей Котов после спасения обвинил правительство Ярославской области в обмане, пишет МК.

Сообщается, что мужчина 23 года провел в рабстве на территории Казахстана, где он пас овец в предгорьях. После прибытия в регион чиновники пообещали помочь ему с жильем, работой и документами.

Однако, по словам Котова, ему помогли только выправить паспорт. Единовременных выплат мужчина не получает, так как трудоустроен слесарем в местной автомобильной компании. При этом он отказался учиться на тракториста или на любую другую профессию из предложенного списка в службе занятости.

В администрации района считают, что жильем ярославец обеспечен, так как живет у родственников. Однако он хотел бы получить комнату в общежитии.