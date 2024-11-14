Четверг, 14 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Создано ООО «Агентство по развитию города Рязани»

Дата публикации

Алексей Самохин

Руководителем ООО «Агентство по развитию города Рязани» стала Елена Буданова. Об этом 7info сообщили в пресс-службе мэрии.

Учредителем компании является муниципальное образование город Рязань. ООО заявило о готовности выполнять 17 различных видов деятельности. Основной — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Также среди ОКВЭД есть такие направления, как строительство дорог, зданий, разработка строительных проектов, полиграфическая деятельность, экспертиза проектной документации.

— МП «Управление капитального строительства города Рязани» будет преобразовано в ООО «Агентство по развитию города Рязани» с уставным капиталом 19 911 000 рублей, с долей единственного учредителя — муниципального образования — городской округ город Рязань в размере 100% номинальной стоимости доли в размере уставного капитала, — сообщала в июне пресс-служба Рязанской городской Думы.

Елена Буданова ранее была начальником управления капитального строительства администрации Рязани, затем возглавляла Хлебозавод № 3.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

О жизни сиамских близнецов Майи и Лии из Рязани рассказали корреспонденты АиФ

Девочки появились на свет со сросшимися животами и печенью.
Новости Рязани и области

Рязанская область вошла в число лидеров по региональным мерам поддержки на федеральной платформе МСП.РФ

Цифровая платформа МСП.РФ запущена Корпорацией МСП в феврале 2022 года совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Новости Рязани и области

В Рязани стартовал прием заявок на новый сезон чемпионата «Арт Мастерс Регионы»

В этом сезоне чемпионат запускает 16 творческих компетенций в направлениях «Кино» и «Театр».