Создано ООО «Агентство по развитию города Рязани»

Руководителем ООО «Агентство по развитию города Рязани» стала Елена Буданова. Об этом 7info сообщили в пресс-службе мэрии.

Учредителем компании является муниципальное образование город Рязань. ООО заявило о готовности выполнять 17 различных видов деятельности. Основной — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Также среди ОКВЭД есть такие направления, как строительство дорог, зданий, разработка строительных проектов, полиграфическая деятельность, экспертиза проектной документации.

— МП «Управление капитального строительства города Рязани» будет преобразовано в ООО «Агентство по развитию города Рязани» с уставным капиталом 19 911 000 рублей, с долей единственного учредителя — муниципального образования — городской округ город Рязань в размере 100% номинальной стоимости доли в размере уставного капитала, — сообщала в июне пресс-служба Рязанской городской Думы.

Елена Буданова ранее была начальником управления капитального строительства администрации Рязани, затем возглавляла Хлебозавод № 3.