Создано ООО «Агентство по развитию города Рязани»

Руководителем ООО «Агентство по развитию города Рязани» стала Елена Буданова. Об этом 7info сообщили в пресс-службе мэрии.
Учредителем компании является муниципальное образование город Рязань. ООО заявило о готовности выполнять 17 различных видов деятельности. Основной — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Также среди ОКВЭД есть такие направления, как строительство дорог, зданий, разработка строительных проектов, полиграфическая деятельность, экспертиза проектной документации.
Елена Буданова ранее была начальником управления капитального строительства администрации Рязани, затем возглавляла Хлебозавод № 3.