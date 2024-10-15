Вторник, 15 октября, 2024

Сотрудники «Зелёного сада» участвуют в регате на Средиземном море

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено пресс-службой "Зеленого сада"

Второй год подряд руководство поощрило лучших работников, организовав для них спортивное путешествие вместе с компанией Music race. На этот раз покорять моря отправились 24 сотрудника из разных подразделений ГК «Зелёный сад».

Всего в регате участвуют более 250 любителей активного отдыха и музыки из разных стран мира. Организаторы по традиции приготовили для них интересную программу. Сотрудники «Зелёного сада» ежедневно занимаются йогой, поют песни у костра, наслаждаются вечерними концертами известных исполнителей. И, конечно, участвуют в соревнованиях. Рязанских спортсменов разделили на четыре команды, и женская сборная под названием «Унесённые ветром» уже выиграла первую гонку!

Сотрудники «Зелёного сада» участвуют в регате на Средиземном море

Но это только начало. Сотрудники «Зелёного сада» — самые весёлые, сплочённые и целеустремлённые. Им по плечу новые победы! Хотите присоединиться к этому коллективу? Как раз сейчас в строительной компании открыты вакансии по разным специальностям! Звоните: 8 (4912) 77-77-08, пишите в вацап: +7-930-888-02-88.

Сотрудники «Зелёного сада» участвуют в регате на Средиземном море

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