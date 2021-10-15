Сотрудники Росгвардии проверили, как рязанцы хранят оружие

В Рязани сотрудники Росгвардии провели профилактическое мероприятие «Оружие-Контроль». В ходе него они проверили, как рязанцы хранят оружие.

Основная цель мероприятия – предупреждение нарушений, связанных с хранением огнестрельного оружия и профилактика правонарушений на территории учебных заведений. В течение двух недель инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы проверяли владельцев оружия и боеприпасов. Им напоминали об ответственности, которая грозит за нарушение законодательства.

В рамках контрольно-профилактического мероприятия сотрудники Росгвардии проверили 36 объектов образования, в том числе 12 высших учебных заведений и 24 учебных заведения профессионального обучения.

Также сотрудники лицензионно-разрешительной работы проверили условия хранения оружия у более 100 владельцев, не достигших 21 года. Нарушений не выявлено.