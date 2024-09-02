Сотрудники РНПК поздравили школьников и студентов с Днем знаний

Руководители Рязанской нефтеперерабатывающей компании побывали на линейках в честь Дня знаний сразу в трех образовательных учреждениях города, где готовят кадры для нефтяной отрасли. Это школа №43, Рязанский колледж электроники (РКЭ) и Рязанский государственный радиотехнический университет (РГТУ). Руководители РНПК поздравили рязанскую молодежь с началом нового учебного года и передали от трудового коллектива памятные подарки.

В 2024 году РНПК запустила девятый «Роснефть-класс» в школе №43, в котором обучается 15 человек. В РКЭ одна группа будет учиться по специальности «Переработка нефти и газа», две группы – по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 33 студента поступило в РГРТУ на направление подготовки «Химическая технология». Это уже 13 очная группа бакалавров.

РНПК придает большоезначение подготовке внешнего кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе без затрат на выезд из региона. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист».

В течение учебного годы специалисты РНПК контролируют процесс обучения школьников и студентов. Кроме необходимых теоретических и практических знаний в профессии, молодежь во время обучения узнает в целом о нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Школьники и студенты участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях. Студенты проходят все виды практики: ознакомительную, производственную и преддипломную. Нефтяники сопровождают студентов в ходе подготовки выпускных квалификационных работ – помогают с выбором темы, консультируют от начала написания работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

В настоящее время из более 170 бывших учеников «Роснефть-класса» свыше 50% получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах России. За последние три года в РНПК трудоустроили более 150 выпускников.

Кроме того, РНПК сотрудничает еще с 10 вузами, сузами страны и продолжает наращивать обороты в сотрудничестве. Предприятию необходим постоянный приток энергичной и целеустремленной молодежи. Для этих целей завод ведет с учебными заведениями совместную профориентационную деятельность, в рамках которой организуется практика для студентов и их опережающее трудоустройство. Уже на последних курсах студенты становятся работниками завода.