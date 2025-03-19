Сотрудники Рязанской НПК приводят в порядок мемориал в Никуличах

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») продолжает серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.

Одним из них стал массовый субботник на территории мемориала в поселке Никуличи, установленного в память о сельчанах — участниках Великой Отечественной войны. В акции приняли участие около 40 человек. Они очистили дорогу от снега, собрали бытовой мусор вдоль обочин и привели в порядок территорию монумента, подготовив её к следующему этапу — высадке саженцев декоративных деревьев и кустарников.

В целом нефтяники уже неделю занимаются благоустройством поселка: опиливают сухостой, расчищают территорию от бурьяна. По завершении работ планируется вывезти более 200 кубометров древесных отходов.

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В 2025 году Рязанская НПК примет активное участие в праздновании юбилея Победы.

Предприятие проведет серию акций, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание у молодежи духовных и патриотических ценностей. В феврале нефтяники провели «Урок мужества» в Рязанском колледже электроники, в марте — в Рязанском государственном радиотехническом университете. В апреле сотрудники завода создадут Аллею Славы, где высадят деревья и кустарники.

Кроме того, в программе Рязанской НПК запланирован целый ряд мероприятий, в том числе адресная помощь ветеранам и труженикам тыла.