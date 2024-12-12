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Сотрудники рязанского МЧС потушили условный пожар на площади Театральной

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Валерия Мединская
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В четверг, 12 декабря, в Рязанском театре драмы на площади Театральной прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение. Было задействовано 20 единиц техники и 56 человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Согласно данным, условный пожар начался на сцене театра, после эвакуации в здании остались четыре человека. Сотрудники МЧС направили все силы на поиск условных пострадавших. Все «узники огня» были спасены.

По новой вводной — пожар распространился на чердачное помещение. Для ликвидации условного огня использовали коленчатый подъемник.

«Во время таких учений тренируется не только личный состав ведомства, но и администрация объекта, другие экстренные службы. Кроме отработки навыков по ликвидации возможного пожара, мы также проверяем исправность источников противопожарного водоснабжения», — сказал начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Рязанской области Андрей Анисин.

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