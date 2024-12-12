Сотрудники рязанского МЧС потушили условный пожар на площади Театральной

В четверг, 12 декабря, в Рязанском театре драмы на площади Театральной прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение. Было задействовано 20 единиц техники и 56 человек личного состава. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Согласно данным, условный пожар начался на сцене театра, после эвакуации в здании остались четыре человека. Сотрудники МЧС направили все силы на поиск условных пострадавших. Все «узники огня» были спасены.

По новой вводной — пожар распространился на чердачное помещение. Для ликвидации условного огня использовали коленчатый подъемник.