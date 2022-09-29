Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Сотрудники прокуратуры Рязанской области поучаствовали в сдаче нормативов ГТО

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Изображение от lookstudio на Freepik

Прокуратура Рязанской области вместе с региональным Минспорта провели мероприятия по сдаче тестов «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в кадровом подразделении региональной прокуратуры.

Программа всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО включала обязательные и дополнительные виды испытаний – упражнения на физическую силу, выносливость и скорость.

Тестирование подтвердило высокий уровень физподготовки работников органов областной прокуратуры.

Такие мероприятия не только приобщают сотрудников к спорту и физической культуре, но и способствуют сплочению коллектива.

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