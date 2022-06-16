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Четверг, 16 июня, 2022

Сотрудники ГИБДД Рязанской области контролируют все организованные перевозки детей

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Татьяна Проводина

Сотрудники ГИБДД Рязанской области контролируют все организованные перевозки детей

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В летнее время часто организуются поездки детей в лагеря отдыха, соревнования и экскурсии. Для обеспечения безопасности перевозки действуют специальные правила, – сообщает областное управление МВД.

При перевозке группы детей на одном или двух автобусах подаётся уведомление в подразделение ГИБДД. Если перевозка производится тремя и более автобусами, подаётся заявка на сопровождение автобусов патрулём.

Также инспекторы технадзора ГИБДД проверяют техническое состояние транспортных средств, задействованных в перевозке детей. Полицейские сверяют списки, поданные в ГИБДД. С водителями проводят профилактические беседы, подчёркивая необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

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