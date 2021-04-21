Сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд

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В среду, 21 апреля, сотрудники госавтоинспекции анонсировали очередной рейд. Правоохранители проверят соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по рязанской области.

Специалисты отметили, что дети — одна из самых уязвимых пассажиров. Дело в том, что они не могут повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге. К тому же, детский организм не настолько крепкий, чтобы без последствий перенести ДТП.

В ГИБДД напомнили, что детей необходимо перевозить в специальном кресле. За нарушение этого правила грозит административная ответственность в виде штрафа в 3 000 рублей.