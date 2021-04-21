5 C
Рязань
Среда, 21 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередной рейд

Елена Лобанова
- Advertisement -

В среду, 21 апреля, сотрудники госавтоинспекции анонсировали очередной рейд. Правоохранители проверят соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по рязанской области. 

Специалисты отметили, что дети — одна из самых уязвимых пассажиров. Дело в том, что они не могут повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге. К тому же, детский организм не настолько крепкий, чтобы без последствий перенести ДТП. 

В ГИБДД напомнили, что детей необходимо перевозить в специальном кресле. За нарушение этого правила грозит административная ответственность в виде штрафа в 3 000 рублей.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]