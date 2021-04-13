13.4 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Сотрудники администарции вышли на уборку улиц Рязани

Валерия Мединская
- Advertisement -

С понедельника по поручению мэра Елены Сорокиной на улицы Рязани вышли работники различных структурных подразделений администрации города. Об этом сообщила пресс-служба городской администарции.

В понедельник сотрудники привели в порядок улицу Горького: собрали случайный мусор, убрали сухостой, подмели тротуары.

В соответствии с поручением Елены Сорокиной, санитарная очистка городских территорий ведется в ежедневном круглосуточном режиме.

В субботниках принимают участие сотрудники администрации, муниципальных предприятий и казенных учреждений.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]