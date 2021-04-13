Сотрудники администарции вышли на уборку улиц Рязани

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С понедельника по поручению мэра Елены Сорокиной на улицы Рязани вышли работники различных структурных подразделений администрации города. Об этом сообщила пресс-служба городской администарции.

В понедельник сотрудники привели в порядок улицу Горького: собрали случайный мусор, убрали сухостой, подмели тротуары.

В соответствии с поручением Елены Сорокиной, санитарная очистка городских территорий ведется в ежедневном круглосуточном режиме.

В субботниках принимают участие сотрудники администрации, муниципальных предприятий и казенных учреждений.