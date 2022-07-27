Сотрудник больницы в Астрахани, где при пожаре погибли пациентки, получил 2 года колонии

Суд в Астраханской области приговорил к двум годам колонии-поселения инструктора по пожарной безопасности больницы имени Ничоги в Астрахани, где при пожаре погибли две пациентки, сообщает СУСК России по региону.

Пожар в отделении реанимации больницы произошел 24 декабря 2021 года. В результате погибли две пациентки 69 и 79 лет. Как установило следствие, нарушения требований пожарной безопасности в больнице привели к несвоевременному уведомлению о возгорании спасателей и персонала медучреждения.

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, было возбуждено в отношении инструктора по пожарной безопасности больницы.