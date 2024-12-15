Состоялось первое общее собрание юных музыкантов из Детского симфонического оркестра Первых, в который вошли рязанцы

В Москве 7-10 декабря состоялось первое общее собрание музыкантов Всероссийского проекта «Детский симфонический оркестр Первых». В течение трех дней в ходе установочной встречи ребята знакомились между собой, встречались с художественным руководителем, принимали участие в мастер-классах и просветительских семинарах и проводили разбор музыкальной программы. Первые репетиции музыкантов оркестра в рамках проекта «Звучи» Движения Первых пройдут уже в начале 2025 года.

Солисты Детского симфонического оркестра познакомились друг с другом, посетили творческие мастер-классы и экскурсии. Также они встретились с заместителем председателя правления Движения Первых Валерием Моргуновским, художественным руководителем и главным дирижером оркестра, Заслуженным работником культуры РФ Сергеем Проскуриным, дирижером Сергеем Дурыгиным, продюсером и музыкальным менеджером известных артистов Алексеем Жуковым, пианистом, общественным деятелем, продюсером Владимиром Родиным и российским певцом Акмалем. Также юные музыканты посетили концерт ко Дню Героев Отечества при участии Симфонического оркестра Министерства обороны РФ и закулисье МГК им. П.И. Чайковского.

Состав оркестра формировался с апреля этого года в три этапа. Прослушивания в оркестр в том числе проходили в Рязани. От нашего региона в оркестр вошли 7 человек. Это ученики рязанских ДМШ 1 и ДШИ 2 и 4. Всего было подано 621 заявка из 73 субъектов РФ. По результатам отбора музыкантами первого состава Детского симфонического оркестра Первых стал 61 человек из 19 регионов. Это юные музыканты, владеющие различными симфоническими инструментами, в числе которых скрипка, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба и ударные инструменты.