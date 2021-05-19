Составлен топ-5 смертей знаменитостей, предсказанных Вангой

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Болгарская прорицательница Ванга предсказала при жизни смерти нескольких знаменитых людей. Топ-5 сбывшихся предсказаний составила «Вечерняя Москва».

Ванга за 4 месяца до инцидента предвидела смерть Джона Кеннеди. 35-й президент США был застрелен 22 ноября 1963 года.

Во время показа брачной церемонии принцессы Дианы с принцем Чарльзом предсказательница заявила: «эта свадьба убьет девочку». Слова подтвердились – Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Ясновидящая предсказала смерть премьер-министра Индии Индиры Ганди еще за 15 лет до покушения на нее.

– Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье, – сообщила она.

Ганди была убита телохранителями 31 октября 1984 года. В этот день на ней было сари шафранового цвета.

Ещё одно предсказание – смерть психиатра Николы Шипковенски, снимавшего фильм о Ванге. Врач просил предоставить возможность изучить мозг предсказательницы после её смерти, но получил отказ. Ванга сказала, что он умрёт раньше. Так и получилось.

Предрекла Ванга и свою смерть, заявив, что умрёт за год до гибели монаршей особы. Она скончалась 11 августа 1996 года, годом позже погибла принцесса Диана.