Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае

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Источник: "Рязанские ведомости"

Многопрофильный социально-реабилитационный центр в Солотче, как ожидается, начнёт работать в мае. Уверенность в этом выразил губернатор Рязанской области в ходе инспекционной поездки.

Павел Малков прошёл по прилегающей территории, поднялся на этажи, оценил номерной фонд, посетил реабилитационный и восстановительный блоки. На рабочем совещании глава региона отметил хорошую оснащённость центра. Павел Малков поручил в срок закончить ремонт в актовом зале, столовой и части номерного фонда, – сообщают «Рязанские ведомости».

«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае
«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае
«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае

Отдельно рязанский губернатор остановился на рекреационных возможностях общедоступной зоны рядом с «Сосновым бором». Её нужно привести в порядок, в частности к лету оборудовать удобный пляж со всей инфраструктурой, – сказал Павел Малков.

Проходить восстановление и реабилитацию в социально-реабилитационном центре смогут семьи с детьми инвалидами и участники СВО. Одновременно «Сосновый бор» сможет принять более 300 человек.

В 2017 году объект перешёл в областную собственность и было решено создать на его базе многопрофильный социально-реабилитационный центр (СРЦ). В последние годы бывший санаторий находился на реконструкции, которая затягивалась по разным причинам. В 2022 году работы ускорились. Сейчас объект готов примерно на 95%, – отметил губернатор Рязанской области.

«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае
«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае
«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае
«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае
«Сосновый бор» в рязанской Солотче заработает в мае

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