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Сорокина пообещала решить проблему гололёда в Рязани до конца дня

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Проблему гололёда в Рязани решат до конца дня 28 ноября. Такое обещание на заседании регионального правительства дала мэр Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, 90% тротуаров уже очищены. Ситуация осложнена из-за непростых погодных условиях.

– Нашли гранулированный реагент, попробовали, сейчас закупаем его в массовом количестве. Работает достаточно эффективно, – рассказала глава администрации о борьбе с гололёдом.

Дополнительные силы, по словам Сорокиной, сейчас привлекаются к борьбе с последствиями снегопадов.

Губернатор Павел Малков отметил, что состояние проезжей части сейчас в основном в порядке. Важно оперативно расчищать остановки общественного транспорта, территории у социальных учреждений. Техника в городе должна работать в усиленном режиме, сказал глава региона.

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