Сорокина пообещала решить проблему гололёда в Рязани до конца дня

Проблему гололёда в Рязани решат до конца дня 28 ноября. Такое обещание на заседании регионального правительства дала мэр Елена Сорокина.
По словам Сорокиной, 90% тротуаров уже очищены. Ситуация осложнена из-за непростых погодных условиях.
Дополнительные силы, по словам Сорокиной, сейчас привлекаются к борьбе с последствиями снегопадов.
Губернатор Павел Малков отметил, что состояние проезжей части сейчас в основном в порядке. Важно оперативно расчищать остановки общественного транспорта, территории у социальных учреждений. Техника в городе должна работать в усиленном режиме, сказал глава региона.
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