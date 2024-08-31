Сомнолог Царёва объяснила, как засыпать после внезапных ночных пробуждений

Просыпаться посреди ночи — проблема, с которой сталкиваются многие. Это может негативно сказаться на качестве сна и общем самочувствии. Сомнолог Елена Царева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах таких ночных пробуждений и дала рекомендации по их преодолению.

Как объяснила специалист, частые ночные пробуждения могут быть признаком депрессии, поэтому в таких случаях важно обратиться к врачу. Кроме того, стоит проверить уровень витамина D, который также может влиять на качество сна.

«В 70 процентах случаев люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет. После этого заснуть бывает трудно, особенно если включается свет. При ярком освещении уровень мелатонина — гормона сна — резко падает, что препятствует засыпанию», — отметила Царева.

Кроме того, по словам сомнолога, некоторые люди могут просыпаться из-за апноэ — кратковременных остановок дыхания во сне, что сопровождается повышением артериального давления и учащением пульса.

«В таких случаях организм находится в состоянии, похожем на то, что бывает после физической нагрузки. Нужно просто подождать немного, чтобы успокоиться, и затем попытаться уснуть снова», — посоветовала Царева.

Она подчеркнула важность выявления причин ночных пробуждений. Если это просто бессонница, то с ней можно справиться без лекарств. Однако при наличии других состояний, влияющих на сон, необходима консультация специалиста.

«Лечение таких проблем требует осторожного подхода. Не стоит предпринимать самостоятельные меры, лучше довериться профессионалам», — предупредила эксперт.

Царева заключила, что врачи помогут установить причины нарушений сна и предложат оптимальные методы для их устранения, что позволит вернуть полноценный и здоровый сон.