Сомнолог Царёва объяснила, как засыпать после внезапных ночных пробуждений

Просыпаться посреди ночи — проблема, с которой сталкиваются многие. Это может негативно сказаться на качестве сна и общем самочувствии. Сомнолог Елена Царева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о причинах таких ночных пробуждений и дала рекомендации по их преодолению.
Как объяснила специалист, частые ночные пробуждения могут быть признаком депрессии, поэтому в таких случаях важно обратиться к врачу. Кроме того, стоит проверить уровень витамина D, который также может влиять на качество сна.
Кроме того, по словам сомнолога, некоторые люди могут просыпаться из-за апноэ — кратковременных остановок дыхания во сне, что сопровождается повышением артериального давления и учащением пульса.
Она подчеркнула важность выявления причин ночных пробуждений. Если это просто бессонница, то с ней можно справиться без лекарств. Однако при наличии других состояний, влияющих на сон, необходима консультация специалиста.
Царева заключила, что врачи помогут установить причины нарушений сна и предложат оптимальные методы для их устранения, что позволит вернуть полноценный и здоровый сон.