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«Сойдёт буйный дух на Землю, Змея возьмёт свою жертву»: шаманка Кажетта оставила мощный прогноз на 2025 год

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Валерия Мединская
Фото Pixabay.com

Каким станет 2025 год? Как его энергетика повлияет на ближайшие несколько лет? Что ждёт Россию? Закончится ли СВО на Украине? На эти вопросы в подкасте «Секс и деньги» ответила популярная шаманка, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Провидица напомнила: покровителем 2025 года станет Змея. Это животное несёт в себе мудрость и денежный успех. Но вместе с этим наступающий год вовсе не станет простым. Всё дело в том, что начнут меняться частоты Земли, и человечество сделает шаги к новой эпохе. Всё это будет сопровождаться сменой земного поля:

– Будьте осторожны, если решите плавать в океанах. Там могут возникать внезапные воронки. Мы стоим накануне больших перемен, и 2025 год я вижу таким: у кого-то подъём, у кого-то «ложбинка», падение, – даёт характеристику году Ахметжанова.

Чтобы год прошёл счастливо, людям важно посещать духовные места, развивать в себе терпение и мудрость. Но будут и те, кому по судьбе в 2025 году выпадут страдания. Кажетта объясняет: так как земное поле меняется, крайне непросто будет людям с нарушениями психоэмоционального состояния и депрессиями.

– У многих людей будут появляться суицидальные мысли, кто-то почувствует, что теряет смысл жизни, – предупреждает провидица.

Кажетта рассказывает: зима в 2025 году будет приятная по климату, но непростая по событиям.  Одним из самых суровых временных периодов – с января по февраль. Вообще 2025 год шаманка охарактеризовала как «год мятежный»:

– Мы стоим в преддверии больших революций. Придёт на Землю буйный дух, по миру прокатятся масштабные митинги. Люди будут выражать явно своё несогласие, – говорит провидица.

В своих видениях экстрасенс не увидела завершения СВО в 2025 году. Она считает, что общее напряжение продлится вплоть до 2030 года.

– В 2026 году немного остановится на два года, потом всё вернётся обратно, – убеждена Кажетта.

То, что будет происходить в 2025 году, станет заделом на ближайшие пять лет. Шаманка советует: в наступающем году будьте внимательны, живите в медитации. Также она призывает избегать многолюдных мест из-за террористических угроз:

– Змея возьмёт свою жертву, – говорит провидица. – Плотно закрывайте подъезды, проверяйте подвалы, подсобки, склады.

Также она обращает внимание, что до 2028 года продолжается «жатва душ». Это такой процесс, когда духи берут у Земли своеобразную дань, воплощённую в человеческих жизнях. Именно поэтому множество людей продолжат уходить из этого мира.

– Берегите себя, живите сегодня и сейчас, – советует Кажетта. – Скоро наступит совсем другое время, после 2035 года мира станет совсем другим.  

Мощный переход, по словам Ахметжановой, придётся на 2028-2030 годы. Что именно произойдёт, пока непонятно, но шаманка прогнозирует, что это будет что-то очень важное, меняющее полностью привычное мироустройство.

В другом своём прогнозе на 2025 год Кажетта обращает внимание: в 2025-м из жизни людей будет уходить всё ненужное — ненужные люди, ненужные связи. Мы обретём новых друзей, новые возможности.

Она также добавляет: в России сейчас проснулись «мощные духи»:

— Старые духи ходят по земле сейчас. И нужно быть внимательными, потому что у многих людей просыпается видение. Матрона стала на Землю спускаться, смотреть. Часто бывает у своей усыпальницы… — рассказывает провидица.

Говоря о том, почему по всему миру участились военные противостояния, экстрасенс обратила внимание, что проснулся один из восточных кровожадных духов. А он как раз питается энергетикой войн. По словам Ахметжановой, мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны. Но до того, как она начнётся, человечество узнает силу некого биологического оружия и суперинфекции:

— Третья мировая — это будут ядерные войны, локальные. Но это не сейчас, это случится ближе к 30-40 годам. Надо наше человечество лечить от злобы, мы все озлобились. От чего все войны? От того, что мы стали завистливые, меркантильные, — добавляет провидица.

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