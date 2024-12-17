«Сойдёт буйный дух на Землю, Змея возьмёт свою жертву»: шаманка Кажетта оставила мощный прогноз на 2025 год

Каким станет 2025 год? Как его энергетика повлияет на ближайшие несколько лет? Что ждёт Россию? Закончится ли СВО на Украине? На эти вопросы в подкасте «Секс и деньги» ответила популярная шаманка, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Провидица напомнила: покровителем 2025 года станет Змея. Это животное несёт в себе мудрость и денежный успех. Но вместе с этим наступающий год вовсе не станет простым. Всё дело в том, что начнут меняться частоты Земли, и человечество сделает шаги к новой эпохе. Всё это будет сопровождаться сменой земного поля:

– Будьте осторожны, если решите плавать в океанах. Там могут возникать внезапные воронки. Мы стоим накануне больших перемен, и 2025 год я вижу таким: у кого-то подъём, у кого-то «ложбинка», падение, – даёт характеристику году Ахметжанова.

Чтобы год прошёл счастливо, людям важно посещать духовные места, развивать в себе терпение и мудрость. Но будут и те, кому по судьбе в 2025 году выпадут страдания. Кажетта объясняет: так как земное поле меняется, крайне непросто будет людям с нарушениями психоэмоционального состояния и депрессиями.

– У многих людей будут появляться суицидальные мысли, кто-то почувствует, что теряет смысл жизни, – предупреждает провидица.

Кажетта рассказывает: зима в 2025 году будет приятная по климату, но непростая по событиям. Одним из самых суровых временных периодов – с января по февраль. Вообще 2025 год шаманка охарактеризовала как «год мятежный»:

– Мы стоим в преддверии больших революций. Придёт на Землю буйный дух, по миру прокатятся масштабные митинги. Люди будут выражать явно своё несогласие, – говорит провидица.

В своих видениях экстрасенс не увидела завершения СВО в 2025 году. Она считает, что общее напряжение продлится вплоть до 2030 года.

– В 2026 году немного остановится на два года, потом всё вернётся обратно, – убеждена Кажетта.

То, что будет происходить в 2025 году, станет заделом на ближайшие пять лет. Шаманка советует: в наступающем году будьте внимательны, живите в медитации. Также она призывает избегать многолюдных мест из-за террористических угроз:

– Змея возьмёт свою жертву, – говорит провидица. – Плотно закрывайте подъезды, проверяйте подвалы, подсобки, склады.

Также она обращает внимание, что до 2028 года продолжается «жатва душ». Это такой процесс, когда духи берут у Земли своеобразную дань, воплощённую в человеческих жизнях. Именно поэтому множество людей продолжат уходить из этого мира.

– Берегите себя, живите сегодня и сейчас, – советует Кажетта. – Скоро наступит совсем другое время, после 2035 года мира станет совсем другим.

Мощный переход, по словам Ахметжановой, придётся на 2028-2030 годы. Что именно произойдёт, пока непонятно, но шаманка прогнозирует, что это будет что-то очень важное, меняющее полностью привычное мироустройство.

В другом своём прогнозе на 2025 год Кажетта обращает внимание: в 2025-м из жизни людей будет уходить всё ненужное — ненужные люди, ненужные связи. Мы обретём новых друзей, новые возможности.

Она также добавляет: в России сейчас проснулись «мощные духи»:

— Старые духи ходят по земле сейчас. И нужно быть внимательными, потому что у многих людей просыпается видение. Матрона стала на Землю спускаться, смотреть. Часто бывает у своей усыпальницы… — рассказывает провидица.

Говоря о том, почему по всему миру участились военные противостояния, экстрасенс обратила внимание, что проснулся один из восточных кровожадных духов. А он как раз питается энергетикой войн. По словам Ахметжановой, мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны. Но до того, как она начнётся, человечество узнает силу некого биологического оружия и суперинфекции: