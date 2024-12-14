Суббота, 14 декабря, 2024
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«Богородица сменила платок»: провидица Кажетта описала будущее России на 2025 и 2026 годы

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Валерия Мединская

Популярная шаманка, участница шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в интервью Рауфу Асадову на его YouTube-канале ответила на вопрос о том, что ждёт Россию в ближайшем будущем. Кажетте пришло сразу несколько видений, которые она описала ведущему.

2025 и 2026 годы, по мнению провидицы, будут решающими. В этот период завершится спецоперация. Говоря об образах, которые приходят ей в голову, когда она думает о будущем нашей страны, Кажетта отмечает: «вижу, что Богородица сменила платок»

Шаманка отмечает: наступающий год станет годом кармическим, а, значит, принесёт масштабные перемены каждому.

— В 2025-м стоим на каком-то рубеже. Или наверх пойдём, или вниз, — говорит экстрасенс.

Кажетта предупреждает, что в 2025-м из жизни людей будет уходить всё ненужное — ненужные люди, ненужные связи. Мы будем обретать новых друзей, новые возможности.

Она также добавляет: в России сейчас проснулись «мощные духи»:

— Старые духи ходят по земле сейчас. И нужно быть внимательными, потому что у многих людей просыпается видение. Матрона стала на Землю спускаться, смотреть. Часто бывает у своей усыпальницы… — говорит шаманка.

Говоря о том, почему по всему миру участились военные противостояния, экстрасенс обратила внимание, что проснулся один из восточных кровожадных духов. А он как раз питается энергетикой войн. По словам Ахметжановой, мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны. Но до того, как она начнётся, мир узнает силу некого биологического оружия и суперинфекции:

— Третья мировая — это будут ядерные войны, локальные. Но это не сейчас, это случится ближе к 30-40 годам. Надо наше человечество лечить от злобы, мы все озлобились. От чего все войны? От того, что мы стали завистливые, меркантильные, — добавляет провидица.

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