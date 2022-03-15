Собственника рязанского автовокзала «Приокский» обязали вернуть зданию исторический облик

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области обязала собственника автовокзала «Приокский» демонтировать сине-белые панели с фасада, скрывающие исторический облик здания, сообщается в группе «ВООПИиК Рязань».

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Автовокзал расположен в павильоне Торгового городка «Механизация и электрификация», который является объектом культурного наследия регионального значения.

Предписание об устранении нарушений собственнику выдали по результатам контрольно-надзорного мероприятия.