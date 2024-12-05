Четверг, 5 декабря, 2024
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Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта

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Валерия Мединская

Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта. К концу года эта цифра увеличится до 20 000. Работы по выемке загрязнённого грунта и замене его чистым ведёт строительная компания «Зелёный сад». А вывоз грунта осуществляют сразу несколько подрядчиков, имеющих соответствующие лицензии. Их грузовые автомобили курсируют по строительной площадке с 6 утра до 9 вечера.

Грунт вывозится на специализированный полигон в Московской области. Эта стратегически важная работа находится на личном контроле руководства компании «Зелёный сад».

Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта
Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта
Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта
Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта
Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта

На очищенной территории идёт строительство жилого комплекса «Окская стрелка». Возводятся первый, второй и третий дома. Во втором доме построено уже 7 этажей.

Жилой комплекс «Окская стрелка» – единственный в Рязани на берегу Оки. Новые дома малой этажности (максимум – 8 этажей) будут современными и супертехнологичными. Система «умный дом», распознавание лиц и номеров машин, система голосового контроля на базе колонки «Алиса», которая позволит открыть калитку и ворота, включить свет на этаже, вызвать лифт и оставить заявку в службу клиентского сервиса управляющей компании… Всё это будет доступно жильцам «Окской стрелки».

Хотите увидеть стройплощадку своими глазами? Приглашаем на бесплатную экскурсию! Все подробности в отделе продаж ГК «Зелёный сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.

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