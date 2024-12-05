Со стройплощадки ЖК «Окская стрелка» вывезли 13 000 тонн загрязнённого грунта. К концу года эта цифра увеличится до 20 000. Работы по выемке загрязнённого грунта и замене его чистым ведёт строительная компания «Зелёный сад». А вывоз грунта осуществляют сразу несколько подрядчиков, имеющих соответствующие лицензии. Их грузовые автомобили курсируют по строительной площадке с 6 утра до 9 вечера.

Грунт вывозится на специализированный полигон в Московской области. Эта стратегически важная работа находится на личном контроле руководства компании «Зелёный сад».

На очищенной территории идёт строительство жилого комплекса «Окская стрелка». Возводятся первый, второй и третий дома. Во втором доме построено уже 7 этажей.

Жилой комплекс «Окская стрелка» – единственный в Рязани на берегу Оки. Новые дома малой этажности (максимум – 8 этажей) будут современными и супертехнологичными. Система «умный дом», распознавание лиц и номеров машин, система голосового контроля на базе колонки «Алиса», которая позволит открыть калитку и ворота, включить свет на этаже, вызвать лифт и оставить заявку в службу клиентского сервиса управляющей компании… Всё это будет доступно жильцам «Окской стрелки».

Хотите увидеть стройплощадку своими глазами? Приглашаем на бесплатную экскурсию! Все подробности в отделе продаж ГК «Зелёный сад», тел.: 8 (4912) 77-77-77.

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