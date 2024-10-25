Снова Есенин, свет звёзд и все в Фотодом! Афиша мероприятий Рязани на выходные 26-27 октября 

Октябрь планомерно движется к своему завершению, а значит последние выходные во втором месяце осени нужно провести с размахом! Рассказываем, куда отправиться любителям изящных искусств, чтобы успеть проникнуться и живописью, и фотографией, и поэзией, и музыкой! Ну и конечно же не забываем про театр.

26 октября, суббота

Выставка художницы и иллюстратора Екатерины Гончаровой «Уютное детство» (0+), Фотодом – это не просто собрание картин, а проводник в счастливое детство, воспоминание о теплых моментах чтения сказок перед сном и способ поговорить со своим внутренним ребёнком, дать ему те же заботу и внимание, что и тогда. Посетить выставку можно не только в этот день, так как работает она с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00 и продлится до 9 ноября.

Выставка под кураторством Андрея Карева «Пикториальная Рязань» (16+), Фотодом – позволит открыть для себя новое течение в фотоискусстве, помещающее снимки на границу с живописью, и насладиться работами девяти рязанских фотомастеров, объединенных общей техникой и стилистикой. Как и в предыдущем случае, побывать на выставке можно с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00, до 16 ноября, вход свободный.

27 октября, воскресенье

Концерт «Свет далёкой звезды» (6+), КДЦ «Октябрь» – заслуженный работник культуры РФ, почётный работник культуры и искусства Рязанской области, лауреат национальной премии «Имперская культура» Мария Видяпина исполнит любимые песни из репертуара великой русской певицы Лидии Руслановой. Начало в 15:00, вход свободный.

«Маг поэтических строк» (6+), ДК «Приокский» – музыкально-поэтическая программа, посвященная творчеству поэта Сергея Есенина, в рамках которой песни на стихи поэта и сами стихи прозвучат в исполнении артистов народного молодежного театра «Нюанс», песенно-инструментального ансамбля «Отрада», клуба эстрадной музыки и певца Юрия Баранова. Начало в 16:00, вход свободный.

Спектакль «Sarabanda. Прогноз погоды» (18+), Рязанский театр драмы – разумеется, без постановок мы и на этих выходных не останемся. Трагикомедия продолжительностью в практически два с половиной часа начнется в 18:00 и расскажет про двух героев, что встречаются впервые в одном из красивейших мест планеты — у Ниагарского водопада, где их подстерегает событие, готовое вот-вот изменить их жизни навсегда.