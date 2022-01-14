Снегоуборочный трамвай засыпал остановку с пешеходами в Туле

В Туле снегоуборочный трамвай засыпал грязным снегом отставку общественного транспорта и находившихся на ней горожан. Видео инцидента публикует сайт «Вести-Тула».

На кадрах видно, как снежный поток накрывает ожидающих посадку пассажиров и людей в районе пешеходного перехода на Зеленстрое.

Как пишет издание «Тульские новости», ситуацию прокомментировали в мэрии Тулы. Пресс-служба пояснила, из-за обильного снегопада расчистку путей пришлось провести днём, хотя обычно её осуществляют ночью.

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«Тулгорэлектротранс» принёс местным жителям извинения и начал служебную проверку по факту случившегося.