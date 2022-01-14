-0.8 C
Рязань
Пятница, 14 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Снегоуборочный трамвай засыпал остановку с пешеходами в Туле

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Вести Тула / youtube.com/watch?v=FO8mvJEa2zI

В Туле снегоуборочный трамвай засыпал грязным снегом отставку общественного транспорта и находившихся на ней горожан. Видео инцидента публикует сайт  «Вести-Тула». 

На кадрах видно, как снежный поток накрывает ожидающих посадку пассажиров и людей в районе пешеходного перехода на Зеленстрое. 

Как пишет издание «Тульские новости», ситуацию прокомментировали в мэрии Тулы. Пресс-служба пояснила, из-за обильного снегопада расчистку путей пришлось провести днём, хотя обычно её осуществляют ночью. 

Реклама

«Тулгорэлектротранс» принёс местным жителям извинения и начал служебную проверку по факту случившегося.  

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,873ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img