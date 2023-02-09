Смоленский военкор Пегов опубликовал видео боев на Лиманском направлении

В Telegram-канале смоленского военкора Семена Пегова появилось видео боев с участием 59-го полка 144 Ельнинской дивизии.

На кадрах можно увидеть российские танки, которые передвигаются в зоне боевых действий.

Видеозапись была сделана недалеко от населенного пункта Торское на Лиманском направлении.

Военкор отметил, что российским военным удалось отбросить силы противника на несколько рубежей обороны назад. Вооруженные силы развивают успех при поддержке танков.