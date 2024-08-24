Украинские военные штурмуют женскую колонию в Курской области, утверждают авторы телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на немецкое издание Bild.

По его данным, учреждение обороняют несколько десятков российских солдат. Они возвели баррикады и используют сторожевые вышки тюрьмы как огневые позиции. Также в обороне могут принимать участие охранники учреждения.

Противник обстреливает колонию из машин Marder и атакует дронами.

Утверждается, что ранее в тюрьме было 200 заключенных, сейчас данных об их числе нет.

Эта информация не подтверждена.