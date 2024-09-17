СМИ раскрыли тайну гибели супругов-грибников в Подмосковье

Издание МК узнало подробности гибели супругов во время похода за грибами в Клинском городском округе Подмосковья.

Трагедия произошла в одном из СНТ, куда на все лето уезжали 65-летний москвич и его 63-летняя жена. Их тела нашли только через месяц после исчезновения.

Мужчина мучился от болей в позвоночнике и ходил с трудом, а супруга неважно слышала. В начале августа она рассказала подруге о планах пойти за грибами.

Пенсионеры не взяли с собой мобильные телефоны. Кроме того, друг семьи, который был с ними на связи, сам куда-то исчез. В итоге супругов начали искать только в конце августа.

В воскресенье волонтер нашел мертвых грибников в овраге. Предположительно, пенсионеры не смогли выбраться. Вероятно, женщина потеряла слуховой аппарат, а ее муж оступился, упал и не смог дозваться любимой. Точную причину их смерти установит экспертиза.