Слёзы и неудачи до конца года. Строгие запреты 1 декабря, которые нельзя нарушать

1 декабря православная церковь вспоминает мучеников Платона и Романа. Оба святых стали жертвами гонений на христиан и приняли мученическую смерть.

Есть у этого праздника обозначение и в народном календаре. Наши предки 1 декабря называли Платоном и Романом Зимоуказателями. Что нельзя и что нужно делать сегодня? К каким приметам стоит прислушаться?

Строгие запреты 1 декабря: почему запрещено работать?

В первый день зимы существует запрет на всю работу по дому. Нельзя также заниматься строительством и рукоделием. Существует вероятность того, что дела, начатые в этот день, не завершатся успешно.

Традиционно в этот день наши предки шли в церковь и просили Господа о хорошем урожае летом, о благосостоянии и достатке. Ещё одна просьба, как правило, была связана с приходом денег. Для этого существовал ритуал: по дороге из храма нужно подать нищему самую крупную монету из кошелька. Тогда в семью точно придут деньги.

Ни в коем случае нельзя ругаться. Браые слова обернутся слезами и неудачами для конца года. Также стоит помнить, что продолжается Филиппов (Рождественский) пост. Постящимся запрещено есть мясное и молочное, важно избавиться от греховных помыслов, углубиться в молитву и совершать добрые дела.

Народные приметы 1 декабря

Если сильная метель бушует 1 декабря, жди беды;

Мухи дома проснулись — к оттепели;

Погода меняется в течение дня – к переменчивой зиме.

День Ангела 1 декабря отмечают люди с именем Роман и Николай. Сны в ночь на 1 декабря указывают на проблемы со здоровьем и назревающие неприятности в отношениях с близкими. Если правильно расшифровать их, можно уберечь себя от больших неприятностей.