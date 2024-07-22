Следствие просит продлить арест Руслану Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью

Следствие просит продлить арест Руслану Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги в Рязани на перегоне Рыбное — Блок пост. Об этом сообщают РИА Новости.

Гражданину России и Италии предъявлено обвинение в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Также его обвиняют по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. В ходе обысков у него обнаружили компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

Напомним, 11 ноября 2023 года, по данным следствия, злоумышленник подорвал грузовой состав на железной дороге, минуя поезда с российскими военнослужащими. Инцидент произошел в Рязани на перегоне Рыбное — Блок пост. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Пострадал помощник машиниста. Он получил незначительные травмы, для оказания помощи ему вызывали бригаду медиков. Сидики признался, что за подрыв железной дороги должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов.

Ранее Сидики продляли срок содержания под стражей до 30 июля.