За теракт на железной дороге под Рязанью гражданин России и Италии должен был получить 15 тысяч долларов

Совершивший теракт под Рязанью гражданин России и Италии Руслан Сидики признал свою вину. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru

11 ноября 2023 года, по данным следствия, злоумышленник подорвал грузовой состав на железной дороге, минуя поезда с российскими военнослужащими. Инцидент произошел в Рязани на перегоне Рыбное — Блок пост. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Пострадал помощник машиниста. Он получил незначительные травмы, для оказания помощи ему вызывали бригаду медиков.

Мужчину задержали в аэропорту Внуково. Признаваясь в содеянном, он сказал, что действовал по идеологическим соображениям.

По сообщению правоохранительных органов, Руслан Сидики раскаялся. Он признался, что за совершение теракта должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.