SHOT: задержан мужчина, устроивший теракт на железной дороге в Рязани

В аэропорту Внуково задержали мужчину, который признал свою вину в ЧП на ж/д путях в Рязани.

Им оказался 35-летний рязанец Руслан С. Мужчина сказал, что действовал по идеологическим соображениям, сообщает телеграмм-канал SHOT.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств», по которым подозреваемому грозит до 32 лет колонии.

Напомним, 11 ноября в Рязани на перегоне Рыбное — Блок пост произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Следком признал это терактом.