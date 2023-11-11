После ЧП на железной дороге под Рязанью возбуждено уголовное дело по статье «Теракт»

После ЧП на железной дороге под Рязанью, из-за которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда утром 11 ноября, следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), — говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что ЧП произошло из-за подрыва самодельного взрывного устройства. Его заложили на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км. В результате срабатывания СВУ с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги. В результате ЧП повреждено 15 вагонов. Ущерб, причинённый террористическим актом, предстоит установить.

— Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному преступлению, — заявили в СК.



Ранее Shot сообщал, что после ЧП на дороге разыскивают двух человек. Также была информация, что в Рязани из-за случившегося ввели план «Перехват», но позднее эту информацию опроверг знакомый с ситуацией источник.

Первые сообщения о возможном происшествии начали приходить почти сразу. Жители Дягилева, Канищева, Семчина и Недостоева проснулись от громкого взрывного звука.